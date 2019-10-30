每日一片：盲衝過路「撼」私家車　少年翻滾路面勁驚險

貪快兩步分分鐘冇咗條命！近日有車Cam就直擊到極驚險一幕，兩名少年疑「唔睇路」衝出馬路，卻遇上剛駛至私家車，兩人「急煞」閃避，但其中一人因被車身擦過倒地，一度在路面翻滾。雖然兩人最終「執番條命」，但就惹來網民圍攻，「唔好害死司機！」

現場是跑馬地黃泥涌道，根據車Cam片顯示，事發於昨日(29日)晚上約7時，當時路面燈光頗為昏暗。目擊網民Francis Liang將片段上載至Facebook群組「馬路的事討論區」。片段開始，一架電車停在車站落客，兩名相信剛落車的少年，背着背囊走到電車車頭位置，齊齊起步衝過馬路，未料一架白色私家車突然駛至，兩人見狀，已隨即停步閃避，而私家車司機亦眼明手快煞車，但其中一名少年依然被車身擦過， 並失去平衡倒地翻滾，事後自行爬起，返回路面。

網民直言被片段「嚇到心都離一離」，直斥行為鹵莽，「呢單係人撞車」、「佢哋跑快兩秒就死得！」「趕住去攞出世紙？」有人分析兩人從盲點跑出，司機根本避無可避，直斥其行為是「害死司機」。不過亦有人指，該處過往亦有類似意外，「司機見到呢啲電車站都應該減速，因為唔知幾時有人落車衝出嚟」。

警方發言人指，事件中一名13歲姓譚少年報稱腳部受傷，送院治療，案件列交通意外有人受傷處理。