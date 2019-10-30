修例風波：財庫局指港優勢仍在　人才未大量流失

近月本港社會因反對修訂《逃犯條例》引發連串示威衝突，財經事務及庫務局局長劉怡翔今午(30日)在立法會回應議員質詢，承認近月事件確影響到香港作為國際城市的形象，並蔓延到各行各業，但香港的制度優勢和核心競爭力仍穩固，金融體系各範疇運作有序，未見有大量人才流失。但他認為，涉及暴力的社會活動平息後，香港仍可匯聚人才。

議員陳志全認為，因警方濫暴和一國兩制名存實亡，不少市民對香港沒有信心，現時移民公司有逾千人排隊，批評政府至今仍不承認問題存在，促政府直接回應市民的五大訴求。議員梁美芬提到英國政府於2011年時成立「騷亂社區受害人委員會」回應騷亂，該會調查事件的前因後果和社會矛盾，並設立補償機制，要求法庭24小時加快審訊，倡港府傚法。

劉怡翔表示，政府已多次就五大訴求表達立場，強調要全社會遏止暴力才能治本。社會事件進一步影響社會投資和消費氣氛，令經濟形勢雪上加霜，訪港旅客下跌，香港經濟在第三季步入技術性衰退。但他指近期市況波動下，香港股票和衍生工具的市場交易和結算業務仍有秩序運作，政府和金融監管機構將定期進行壓力測試，密切溝通最新情況。