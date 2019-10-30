教育局搶非官校教師　306人學期中途轉工影響學生進度

有教育界人士投訴，指教育局部分公開招聘教師的條件包括若干年教學經驗，故受聘者通常是在職教師，導致有教師在學期中途突然離職，令學校又要再招聘教師填補空缺，影響學校運作及學生學習進度。

教育局局長楊潤雄今(30日)書面回覆立法會議員張宇人表示，教育局現有進行公開招聘的教育職系職位，包括助理教育主任、助理小學學位教師、助理教育主任(行政)、助理督學(學位)，以及一級或二級專責教育主任，當中部分職位申請人須具備一定教學經驗。

他指，在過去十年獲教育局聘任，原在資助、直資或私立學校任教的教師共有804人，其中2013年或之前每年約有數十人受聘，之後則有約100人或以上受聘；當中在學期中上任的教師共有306人，平均每年數十名。局方又指，一般獲聘為助理教育主任或助理小學學位教師的官立學校教師，局方會安排他們在新學年開始時上任。

至於獲聘為非教學職系人員，例如助理教育主任(行政)、助理督學(學位)等，相關空缺會因應推行新政策或員工退休等因素，無可避免在年中不同時間出現。為了配合運作需要及提供適時服務，須盡快填補該些空缺，不宜等至學期完結時才填補。他又指，近年在聘用在職教師填補空缺時，會盡量安排獲聘人員在學期完結後入職，以及由獲聘人員自行提出最早到任日期，以供當局相應作出彈性安排，盡量減少對學校運作的影響。