食衞局料下半年豬肉供應再減　議員批政府做法欠前瞻

非洲豬瘟於內地肆虐，影響內地和香港的活豬供應數量。食物及衞生局局長陳肇始今午(30日)在立法會回應議員質詢時指，根據國家統計局最新發布的數據，今年前三季度的內地整體活豬供應的存欄量和出欄量分別下降17.3%和28.5%。她又指，內地當局預計今年下半年的豬肉供應量會進一步下降。多名建制派議員則批評政府未有重視活豬供應短缺問題，認為政府的處理手法缺乏前瞻性。

提出質詢的議員柯創盛指出，每斤豬肉的零售價逾百港元，而且不少檔主和街坊因豬肉價格上升而「叫苦連天」，批評政府的做法見步行步，欠缺前瞻。

議員何俊賢也批評，政府有責任讓公眾知道非洲豬瘟對活豬供應的嚴峻影響，又指，政府未有透露活豬緊張的情況會持續多久，質疑會否為本地養殖業提供支援。

對於早前有業界建議，從泰國、南韓等地進口活豬，陳肇始表示會樂意與持份者探討可行性，但指目前其他國家陸續出現非洲豬瘟的情況，進口活牲涉公共衞生和食物安全，故須極為小心考慮。她又指，現時本地養豬場的飼養量未達上限，當局會繼續了解業界的需要。她表示，屠房現時每日均進行徹底清洗和消毒，已大大減低非洲豬瘟在本地傳播的風險，暫時未發現懷疑本地豬感染個案。