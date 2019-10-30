修例風波：知專校方代表無影　學生破壞設施促公開CCTV

【14:38】校內警鐘大鳴，大批警員抵達學校對開的翠嶺路，有學生校內設路障，又在樓梯開水喉放水。

【14:13】學生破壞電腦室設施。

【14:05】校方仍未有代表出現，學生高叫口號包括「院長又詐死，校園冷處理」、「還我真相，公開CCTV」，有學生起行前往8樓院長室。

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15歲女生陳彥霖失蹤後浮屍海面疑團未解，其生前就讀的香港知專設計學院，被質疑隱瞞她失蹤當日的閉路電視片段，逾200名學生今午(30日)聚集校內，要求公開片段，並就此與校方對話。學生圍坐於校園地下中庭位置，但直到預定時間下午1時半，仍未有學校代表到場。

有學生展示校方電郵，內容指因校園受損需要緊急修理，今午至晚上會停課，冀明日(31日)能復課。電郵又指，明白同學需時處理情緒，基於目前情況及安全考量，未能進行和平有效的溝通，會再於適當時候安排與同學溝通。就陳逝世一事，校方已盡力在合法的情況下公開閉路電視片段，在情在理，校方應尊重逝世者和其家人的意願。