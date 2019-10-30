護花判頭涉毆斃舊愛男友　事主證死者曾起飛腳

裝修判頭去年與前女友見面時，她的現任男友剛巧遇見，現任男友質問及拳打她。判頭原已離開及後折返護花，兩男動武，判頭疑出拳把對方打倒在地，對方一周後不治。判頭否認誤殺罪，案件今日(30日)在高院續審，死者女友黃竹君續接受辯方盤問。

黃竹君向辯方確認死者王溢明出現襲擊她時具侵略性，她向被告岑文輝(43歲)求救時，死者衝向被告並嘗試攻擊他，且嘗試起腳踢被告。黃又確認無實質見到被告出拳打死者，但他有嘗試擋格保護自己，其後死者跌向酒櫃，2男短暫分開。辯方指其後死者又嘗試起腳踢被告，但失去平衡而再次跌在地上，黃回應稱：「可能係咁」，其後她補充有見到整個事發經過但印象不深。不過她確認事件起因是死者妒忌她與其他人一起，呷醋而引發。

黃又確認被告當時同意她報警，且一直留在現場等候，救護員到達後他促救護員先照顧死者，控方覆問黃時，質疑黃昨日(29日)曾稱案發時被襲後頭暈而不太記得事件，為何今天會記起死者曾起腳踢等細節。黃指因辯方庭上給她看過當時的閉路電視截圖後，令她回想起當時的細節。