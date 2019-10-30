菲傭產女後求同住被拒　申覆核稱不准在外留宿違人權

一名菲律賓籍家傭在港懷孕產女，其僱主堅持她要按照僱傭合約，在僱主住所留宿，但就拒絕讓其初生女兒同住。她遂以自己和女兒代表的身份，昨日(29日)入稟高院申請司法覆核，促法庭裁定標準外傭合約中，要求外傭在僱主家留宿的規定，於休假時期並不適用；及宣告要外傭任何時間都在僱主家留宿，是違反外傭的人身自由和家庭團聚自由。

本案申請人為外傭Yvette Dingle Fernandez，她同時代表自己及其在香港出生的女兒 Eloisa Valerie Fernandez提出今次訴訟，與訟人則分別是勞工處處長和入境事務處處長。申請人在其司法覆核申請書表示，她在去年12月發現自己懷孕，並在今年5月9日將此事通知僱主，其預產期為7月4日，但其女兒在6月14日便出生。

申請人表示，她在5月下旬就住宿問題詢問勞工處與入境處，獲回覆她需按合約規定住在僱主地址，就算懷孕與休假時亦不例外。法例和合約對於新生嬰兒的安排、和僱工放產假時應回鄉或留港的問題上並無規定，應由勞資雙方自行商議。其僱主則堅持要她獨自在其住所留宿，但就不會招待她的女兒，亦不會為她照顧女兒提供協助。申請人遂向勞工處求助，請求處方酌情豁免她要在僱主家留宿的合約要求，不過處方稱因她與僱主並無共識，所以拒絕插手干預。申請人又先後向勞資審裁處及平機會申索賠償，最終在扣除一個月離職代通知金後，獲僱主支付2000多港元和解。

申請人稱僱傭合約中，要外傭在指定地點工作和居住，應詮釋為在工作時要在指定地點居住，因此在休假時不應受限，額外的規限屬於違反外傭的行動自由。另外，她亦指勞工處在事件上僅要求勞資雙方商議，拒絕行使酌情權考慮是否豁免規限，亦是違反申請人的基本權利，包括家庭團聚之權利和保障兒童福利的國際公約，法庭因此應作出干預。