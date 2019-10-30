北大嶼山醫院非全科市民需跨區求診　議員轟欠妥

立法會議員周浩鼎今(30日)在立法會上提出口頭質詢，指北大嶼山醫院非全科醫院，令不少東涌居民需前往葵青區瑪嘉烈醫院就診，非常不便。食物及衞生局局長陳肇始回應指醫管局發展醫院以聯網為單位，適時因應人口增長及其他政策而調整。她表示北大嶼山醫院屬於九龍西聯網服務計劃，為居民提供24小時急症室及延續治療服務。政府已為北大嶼山醫院的第二個10年建院計劃預留毗鄰土地，目標增設多320張病床，共提供500張病床。

議員鄭松泰質疑北大嶼山醫院無24小時手術服務，亦無產科，擔心病人治療延誤。議員麥美娟指政府規劃新市鎮時應同步規劃相關配套，現有不少專科醫生要往返瑪嘉烈醫院和北大嶼山醫院進行手術，政府應予支援。陳肇始指北大嶼山醫院將來會發展產科及兒科服務，但需要更多床位，政府會考慮東涌人口增長情況，確保資源有效運用。

議員陳凱欣指醫護人手嚴重不足，如何應付伊院及瑪嘉烈醫院的重建擴建後人手需求。陳肇始稱正規劃公營系統上增加人手，過去10年本地醫護畢業生增加了60%，已預留資源挽留人才，又設平台讓醫護界持份者齊探討增加人手方法。