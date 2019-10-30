15歲男涉管有攻擊性武器　截查片欠警誡遭辯方質疑接受性

9月的「光復屯門」遊行當日，警方拘捕一名中學男生，指他管有改裝雨傘、雷射筆及混有腐蝕性液體的綠茶等物。男生否認管有適合作非法用途的工具及管有攻擊性武器罪，今(30日)被解往西九龍裁判法院審訊，兩名當日截查被告的警員上庭作證。

控罪指，案發時僅15歲的男生於9月21日，在屯門站交通交匯處的休息室外，管有一支可發射綠色的雷射筆；另控他管有一支改裝雨傘及一支改裝行山杖。獲承認案情指，當日下午1時，警員在上址截查被告，並在他背囊中搜出改裝雨傘、行山杖、綠茶樽、噴漆、頭盔、雷射筆、護脛、護膝、防毒臉具及印有政治口號的卡紙等，及後警方在現場錄影兩段查問被告的片段。

證人警員曾用鵬(譯音)作供指，當天他負責執行屯門一帶及西鐵站附近的巡邏及防禦性工作，即防止示威者衝擊地鐵站。當天曾目睹被告不斷在警方防線前徘徊游走，最近距離為3至4米，因覺他形迹可疑，遂上前把被告截查，並懷疑他藏有攻擊性武器。曾稱，當時他發現該改裝傘的傘面可上下拉動，內藏一支手柄被拆下的行山杖，杖一端有金屬螺絲外露。曾在庭上示範開傘，可見傘面能下滑至近手柄處，展露出近47厘米的傘柄，並示範如何把行山杖藏於傘中。

曾又指在搜身後，他詢問被告為何要改裝雨傘，被告回答因「雨傘爛咗」，後曾要求刑事調查人員協助，期間繼續看管被告及證物。曾表示沒有向被告作出警誡詞，因將有刑事調查人員進行深入調查，惟曾當時仍查問被告，並錄影下片段。

辯方爭議上述錄影片段的接受性，因被告是在沒有警誡及家人陪伴下答問，影片或對被告審訊不公。盤問下，曾稱在檢查被告身份證時，並沒有留意他身份證的出生日期，不清楚被告未滿16歲。惟他知道查問未成年人士須一定程序，並清楚為確保供詞的自願性，警員應先作出警誡及讓未成年的人士在家人陪伴下作供。但曾稱，因當時他需要防範有人衝擊警方防線，故不能抽空作警誡。

另一證人警長李洪榮(譯音)當日有份參與拘捕被告，控方於庭上播放一段由李查問被告的片段，控方欲在庭上詢問李在片段中與被告的對話，惟遭辯方反對，指這會構成辯方不知的新供詞，裁判官接納辯方陳詞。