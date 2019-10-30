3男子被控以三合會成員身份行事　法庭押後下月裁決

3名男子被控於去年5月8日在香港以三合會成員身份行事，案件今(30日)於九龍城法院進行結案陳詞，法庭押後至11月20日裁決。

案件源於警方臥底於當日，被叫去參與元朗天后誕巡遊，過程中先有第三被告林泉漢在場點人數，並說：「有20幾個我支水嘅，少韓哥嚟緊，陣間見到就叫人。」次被告羅少韓之後出現說：「兄弟今日辛苦晒，有人問邊邊，就話勝和少韓線嘅，差佬問起就話村民。」而當約100人在元朗一酒樓聚集時，各人都獲派一件印上「黃泥墩村三和堂」的T恤，第一被告江昊嶸出現並說：「着住佢，隔籬水問嘅就響勝和少韓嘅。」

而控方傳召的三合會專家則供稱，根據臥底的觀察，當日3人的目的是藉着參加遊行作幌子展示實力，屬以三合會社團成員身份行事。

惟3名被告的代表律師批評臥底探員，對3名被告的說話的記憶是否準確，而即使法庭接納臥底的證供，控方仍未舉證以滿足控罪元素。首先，由於臥底較先離開酒樓，亦沒有參加巡遊，故控方根本沒有證據證明三被告是否有去參加巡遊，其次控方亦未能證實，當日3被告參與巡遊的唯一目的就只是以三合會成員身份，進行以該身份必須作出的作為，亦即展示實力。

律師坦言各人可以確實代表村民遊行，只是「如果有人問起」才說自己所屬組織，律師指這根本與展示實力的目的背道而馳。辯方更強調，控方並無任何證據證明三被告是為着相同目的而共同行事。