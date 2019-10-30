記者團體不滿警阻採訪申覆核　部分投訴擬明年3月處理

有記者團體本月初向高院申請司法覆核，質疑警方近月來多次阻礙記者採訪和對記者使用暴力，又在行動期間不展示編號，是違反其法定責任。高院原訟庭今早(30日)就此案進行指示聆訊，法官在聽取團體與警隊雙方陳詞後，並無立刻頒發指示，但就表示會考慮把涉及展示編號的爭議，押後至明年3月，與另3宗爭議相同問題的案件一併審理，至於案件其他部分，法官則需再作考慮。

原訟庭法官周家明今早將入稟團體的投訴歸納成三大範疇，分別是警方對新聞界有何責任及有否濫權，警方不展示編號，及現行投訴警察機制是否完善。對於第一項爭議，法官指團體所作的指控涉及證供爭議，如要逐個個案聽取證供及陳詞，然後作出判決，恐怕要數以年計的時間才可處理完畢。法官表示，現在較傾向就對警方應負的責任及行為，作出原則性的判決，不過現階段仍未有決定如何進行。

至於律政司一方就表示，團體在興訟前，應循機制先向投訴警察課和監警會作出投訴，又或者提出民事訴訟，認為司法覆核並非合適的處理渠道。據團體一方律師稱，現在呈交法庭的指控，包括警察向記者粗言穢語，濫用暴力，濫設封鎖線、及用身體、盾牌或強光照射等方法阻礙記者採訪拍攝等。律師強調這不是個別個案、而是體制性的問題。

至於展示編號和投訴機制的爭議，法官就表示已有3宗爭議點相近的案件，排期在明年3月27日審訊。法官會通知這些案件的與訟各方，是否同意將本案加入。另外警方於本周表示，會在處理示威的警務人員展示印有「行動呼號」的白卡，以讓公眾識別警員身份，團體一方就表示需向警方索取進一步資料。