政Whats噏：唔知「毒男」係乜　盧偉國被寸唔識潮語

話說喺立法會工務小組委員會今朝(30日)嘅會議上，有兩名議員自認係「毒男」，但主席盧偉國就反問係咪個人獨處空間，之後仲被寸唔識潮語添！

工務小組今日討論緊活化翠屏河時，渠務署署長盧國華話為咗教育用途，會喺觀塘游泳池旁設人工濕地，泛民議員區諾軒話佢作為觀塘街坊，完全諗唔明點解人工濕地要擺喺翠屏邨，地理選擇上好唔理想，如果將濕地放喺麗港公園叫做合理啲，佢又話啲人去嗰度一係踢波，一係去觀塘游泳池游水，一係就返翠屏邨，除非好似佢呢啲「毒毒哋」嘅人就會走去歷史博物館睇吓啲歷史檔案。

勞工界議員何啟明之後話自己仲「毒」過區諾軒，早前去翠屏河做公眾諮詢嘅時候試過玩VR，小組委員會主席盧偉國就話，由於區同何都提到個「毒」字，反問意思係咪指個人獨處空間？準備提問嘅鄭松泰就話係區諾軒「毒」啊，意思即係指宅男咁解，盧偉國亦即刻講對唔住。

有泛民議員希望盧偉國呼籲比較年輕啲嘅議員，講潮語嗰陣要照顧吓老一輩嘅議員，解釋吓啲潮語係點解，又話佢聽嚟聽去就覺得個字係毒品個「毒」定係獨立個「獨」，其實一路聽就一路心驚，盧偉國就笑住回應話係個人獨處空間，用文雅啲嘅講法就係「君子善其獨」個「獨」喎。