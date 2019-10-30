涉串謀毀油塘站設施　4男女准續保須守宵禁

4名年齡介乎17至22歲的男女，涉嫌合謀於9月2日毀壞港鐵油塘站設施，未行動便遭警截獲。4人被控串謀損壞財產罪，今日(30日)在觀塘法院再訊。4名被告暫毋須答辯，裁判官應控方要求將案押後至明年1月13日，等候律政司意見及相關檢驗報告。4名辯方律師於庭上均向法庭投訴，指4被告曾受警方暴力對待及威嚇，要求被告交出手機密碼。

3男1女被告分別為曾慶彰(18歲、侍應)、許偉飛(22歲、技工)、麥家浩(17歲、學生)及李漪澄(19歲、無業)。他們同被控於今年9月2日串謀損毀油塘站；李另被控當日管有攻擊性武器，即一把錘。

庭上4名辯方律師不約而同指，在拘捕及扣留過程期間，有警員向被告施以不合理的暴力及毆打。當中有被告指警員曾帶同警犬威嚇，要求被告交出手機密碼，又稱「隻狗未食早餐，再嘈搵隻狗咬你」，及把被告喚作曱甴。又有被告指在警署內，警員曾威嚇「唔好同律師亂講嘢」，甚至威脅對被告及其家人不利。

全部被告均申請把宵禁時間延遲或取消，裁判官最後把他們的宵禁時間，一律更改至晚上11時至翌日早上6時，其餘保釋條件維持。

據悉，事發當日早上6時半，4人在油塘一商場外被截查，警員在他們身上搜出眼罩、口罩、行山杖、膠水等物品，其中1人在警誡下稱打算一同去毀壞港鐵站設施。警方亦在各被告同意下取得他們在應用程式「Telegram」中，有關毀壞港鐵站計劃的對話紀錄。