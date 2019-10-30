涉收賄助客入馬會表證成　會籍顧問辯稱吹噓博信任

男會籍顧問涉索68萬港元以助客戶申請馬會會籍，被控串謀使代理人接受利益罪一案，今(30日)在區院被裁定表證成立，52歲被告韋駿鋒出庭自辯，表示向當天與他會面洽談會籍的臥底人員說謊，因「想博佢嘅信任」，有助向對方推銷其他會籍。

被告承認他當時向臥底指認識某補習天王、獲他人邀陪同到澳洲等，惟他實際上不認識甚麼天王，亦從未到過澳洲。他曾自稱獲邀到馬場廂房等，他實是不投注賽馬、「一次都無入過馬場」，他雖說出「馬廂」一詞卻不知道「講緊乜」。被告續稱吹噓認識「神童輝」及李兆基兒子李家誠，實際是謊言，他從未陪同申請人到馬會等。

被告接受盤問稱當被人問及不知情的會所事項時，他會亂答吹噓，因不想流失客戶。被告又多次說不了解馬會會籍，接到臥底來電查詢，他為想推銷其他會籍遂要求見面詳談。惟控方質疑他聲稱不了解馬會會籍，與臥底人員見面時卻能說出「灰色地帶」，需要5個人推薦入會，及遴選會員只有200人等事實資料，亦可說出68萬港元價格。被告解釋「隨口噏」，說68萬是「拎個意頭」，又指對不清楚之事會以口頭禪「灰色地帶」應對。

法官一度疑惑被告花時間向臥底談及馬會會籍，縱使動聽也不能讓他達到欲推銷其他會籍的目的。被告解釋是想「拖時間」，再找機會向客推銷。