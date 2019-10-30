駕駛考試中心歎慢板　路試隨時要等逾5個月

香港不單止輪候公屋時間愈來愈長，就連考駕駛路試都隨時要等5個多月。政府承認，有3個駕駛考試中心在過去3年每周平均營運日數減少，其中觀塘駕駛學院平均每周僅營運2日。

運輸及房屋局局長陳帆今日(30日)書面回覆商界(第二)立法會議員廖長江，指全港17個駕駛考試中心中，有3個在過去3年每周營運日數持續減少，包括可供考私家車及輕型貨車的油塘考試中心，其每周平均營運日數由2016年及2017年的4.9日，減至去年的4.6日；可供考輕型貨車的永孝街考試中心，同期亦由5日減至3.8日，之後再減至3.3日。至於可供考私家車、輕型貨車及電單車乙部試的觀塘駕駛學院，同期亦由2.2日減至2.1日，復再減至2日。

另外，僅供考掛接式車輛的源安考試中心及貨櫃碼頭南路考試中心，其每周平均營運日數最少，分別由每周0.7日至1.1日，以及0.2日。

路試排期方面，私家車、輕型貨車及電單車等非商用車輛路試平均輪候時間，由2016年的147日，增至2017年的151日，及後再增至去年的154日，而去年最長輪候時間則為276日。至於的士、中型及重型貨車、私家及公共小巴、私家、公共及專型巴士、掛接式車輛，以及特別用途車輛等商業車輛，過去3年的平均輪候時間亦由55日增至60日，再增至61日，去年最長的輪候時間則為81日。

陳帆解釋，駕駛考試中心的營運日數受不同因素所影響，包括試場的地理條件、鄰近地區的交通情況、各類車種的考試需求，以及運輸署人力資源狀況等。其中，觀塘指定駕駛學校因為場地較小，加上受附近交通情況限制，難以同時應付駕駛訓練及駕駛考試，因此該中心只會每周約兩個辦公日開放作考試。他又指，運輸署沒有計劃將目前使用率較低的駕駛考試中心用地改為其他用途，例如源安駕駛考試中心和貨櫃碼頭南路駕駛考試中心，該兩個中心是目前唯一合適提供掛接式車輛考試的試場。