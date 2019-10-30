玉蓮臺有人攝示威者掀打鬥　涉案青年申離港待批

今年10月18日多區有遊行活動，有2名男子在黃大仙區爭執繼而出手推撞，一名途人上前試圖制止亦遭襲擊，警方拘捕一名懷疑涉案18歲青年，他被控4項罪名，包括參與非法集結、在身處非法集結時使用蒙面物品、在公眾地方打鬥及普通襲擊，今日(30日)辯方申請更改保釋條件，亦向法庭投訴被告曾在警署遭暴力對待。

報稱中四學生的18歲被告徐俊傑，被控於10月18日在秀茂坪牛頭角道玉蓮臺地下參與非法集結；無合法權限或合理辯解而使用相當可能阻止識辨身份的蒙面物品，即黑色口罩；與一名不知名男子參與非法打鬥；以及襲擊男子吳耀華。

辯方申請將保釋條件中的宵禁令縮短，及批准被告離港參與比賽。縮短被告宵禁時間的申請獲批，但離港限制申請上，裁判官要求被告提供相關資料。

辯方又申請在警方及律師在場下查閱被檢走的手機，以獲取一些對審訊有用的資料。控方反指其手機版面顯示「有人問佢係咪要delete(刪除)一些訊息」，故提反對，裁判官拒絕辯方申請。辯方律師又投訴被告被帶回警署後曾被人帶到「暗房」及遭多名不明人士毆打，事後亦有人在其學校附近騷擾被告。據悉，被告事後曾因被打而留院多日。

據了解，被告玩多項新興運動，屬港隊成員。事發日下午1時許，一名男子疑在案發地點拍攝在場人士「大頭相」而被包圍，期間有人出拳施襲，雙方疑互有推撞，拍攝男子及後逃逸。