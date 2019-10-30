新確診癌症個案創近年新高　大腸癌肺癌乳腺癌分列前三

香港2017年新確診癌症數字創新高。醫管局香港癌症資料中心公布最新的癌症統計數字，2017年新增個案達33,075宗癌症，其中男女新症個案分別為16,876宗及16,199宗，新症比2016年多1607宗，升幅5.1%，是近年來最高，當局預測至2035年會新增超過4.2萬宗癌症個案。

香港癌症資料統計中心收集醫管局轄下醫院及機構數據，以及私家醫院自願提供癌症病理報告，數據由收集、整合及分析需時約22至23個月，與其他已發展國家、地區相若。

醫管局香港癌症資料統計中心總監黃錦洪表示，在2017年最常確診的5種癌症，包括大腸癌、肺癌、乳腺癌、前列腺癌、肝癌，男性來說前列腺癌新出現的數字明顯上升較高，2017年比2016年上升約17%；而女性的乳腺癌新出現數字則明顯上升較高，2017年比2016年上升約6%。至於2017年全港癌症死亡個案達14,354宗，當中肺癌死亡個案佔超過25%。

黃續指，香港癌症的發病率持續上升，相信是跟社會多了進行各類癌症篩查計劃有關，讓市民及早發現患上癌症。以大腸癌為例，相比於2012年至2016年，2017年65歲至69歲組別的發病率由每10萬人有207人上升至254人，升幅超過20%。同時衞生署由2017年頭起開始推行第2階段大腸癌篩查計劃，涵蓋65歲至70歲年齡組別。