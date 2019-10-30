旅發局辦美食優惠600商響應　冀彌補示威期間損失

今年美酒佳餚巡禮因受反修例風波影響而取消，為填補老饕們的欲望，旅遊發展局再度舉辦「香港盛宴11月」，共600間餐廳及酒商響應，提供11月全月低至7折的美食優惠。今年更首增網店，為原本參與美酒佳餚巡禮的參展商提供網上免費宣傳渠道；旅發局亦會向貿發局轉介美酒佳餚巡禮的參展商，可用優惠價格參與貿發局舉辦的「香港國際美酒展」。

旅發局節目及旅遊產品拓展總經理洪忠興指，目前已有30個原美酒佳餚巡禮的參展商轉往參與貿發局的美酒展，佔所有美酒佳餚巡禮參展商約10%。今年的「香港盛宴11月」斥資650萬港元作宣傳及籌備費，較去年的200至300萬港元為多。

洪續指，由於多國對香港的旅遊警示仍未取消，故旅發局在海外的推廣已轉向低調，如只在社交媒體上宣傳，目前對外宣傳主要集中靠近香港的國家及地區，是次活動目標針對已抵港的旅客，希望擴大美食優惠，促進消費。

參與「香港盛宴11月」的香港酒業總商會會長蘇又萍指出，原本商會在美酒佳餚巡禮中有20多個攤位，美酒佳餚巡禮取消後，令酒商大失預算，她暫未知確實損失數字，但有門市設於商場的酒商大呻生意跌，希望能參與多些展覽催谷生意。

屹立上環一百年的老字號「蛇王芬」，其第四代主理人吳煋姿表示，自反修例示威以來，外地客跌30%，生意額跌了35%，在激烈衝突日子中生意更一度急跌50%至60%。她會參與旅發局的活動及與旅遊平台合作，提供9折優惠價享蛇羹連雙拼飯套餐，冀增20%生意額。