修例風波：七一衝立會鄭松泰在場　容海恩動議譴責

立法會大樓在七一受到示威者衝擊，立法會議員鄭松泰當日身處大樓內。另一立法會議員容海恩將在下周三(11月6日)向立法會大會提出譴責鄭松泰動議，指鄭松泰七一在立法會大樓內的行為屬於行為不檢。

根據《基本法》第79(7)條，立法會議員如有行為不檢或違反誓言，經立法會出席會議的議員三分之二通過譴責，就須由立法會主席宣告其喪失立法會議員的資格。

容海恩根據《議事規則》第49B(1A)條，動議譴責鄭松泰，該議案的預告由議員葉劉淑儀、黃定光及潘兆平聯名簽署。容在議案中指出，立法會在七一當晚受到示威者衝擊，秘書處當天傍晚發出紅色警示，大樓內所有人士必須立即撤離，但鄭松泰在紅色警示生效期間，逗留在大樓內及進入會議廳，同時在社交網站專頁作視像直播，介紹大樓內部布局及設施，並告知公眾警察是否在場等。

容海恩指，鄭松泰身為立法會議員，當日在大樓內直播等行為，毫不尊重議會，有負公眾對立法會議員的期望，令立法會聲譽受損，認為鄭的行為屬《基本法》第七十九條第(七)項所指的行為不檢，因而動議譴責鄭松泰。