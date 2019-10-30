議員審議退稅　指中小企要「典當底褲」促增寬免

立法會今午(30日)續審議《2019年稅務(修訂)(稅務寬免)條例草案》，現正進入全體委員會審議階段，暫時只有建制派議員發言，認為近月的社會事件影響中小企和中產，批評港府措施不足。

議員林健鋒表示社會現處水深火熱，有中小企「連底褲都典當埋，捱得一日得一日」，認為當局的措施杯水車薪，稅務寬免上限只有2萬港元不足夠，又指去年有3萬港元，今年香港經濟環境嚴峻，政府應增加稅務寬免，會更有效幫助中小企。

議員梁志祥認為，政府過去對中產的支援相當不足，中產的開支大多數花費在樓宇按揭和供養父母及子女，令生活質素愈來愈低，導致他們於反修例事件中走得較前。他指出，港府所推出的稅務寬免只有2萬港元，中產受惠不大，認為不能平息風波，建議政府正視深層次矛盾。

港府於今年公布的財政預算案中，建議一次性寬減2018/19課稅年度的75%的薪俸稅、個人入息課稅及利得稅，每宗個案以2萬港元為上限。政府早前已提出《2019年稅務(修訂)(稅務寬免)條例草案》，處理相關退稅措施，由於財政司司長陳茂波於8月時決定將退稅由75%提升至100%，故政府亦就條例草案提出修正案，將退稅的百分比相應增加。