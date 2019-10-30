政府擬50億元助建過渡性房屋　每單位最多55萬元

輪公屋等到頸都長，政府無計可施，只好強推過渡性房屋。截至今年9月，由不同非政府機構營運的過渡性房屋單位合共約620個。為促成非政府機構推行過渡性房屋項目，並大幅增加過渡性房屋供應，在未來3年合共提供1萬個單位，以紓緩居住環境惡劣和長時間輪候公屋家庭的壓力，施政報告宣布政府預留用於支援非政府機構提供過渡性房屋的撥款，會由財政預算案中所公布的20億港元增加至50億港元。

空置住宅樓宇內每個過渡性房屋單位最多資助20萬港元，而在空置土地搭建臨時構築物和在非住宅樓宇內提供的過渡性房屋，每個單位最多資助55萬港元。

運輸及房屋局表示，過渡性房屋項目須按收回成本的原則，以非牟利形式營運，日常運作及保養開支不屬於資助計劃的範圍，但項目營運者可在營運項目所得的收入，例如租金收入中扣除該等開支。項目營運者須把項目所得盈餘，再投資於項目的改善工作及其他過渡性房屋項目。過渡性房屋租金水平理應較相關市值租金低，會按各個項目的個別情況釐定，並在政府及項目申請者雙方議定後在資助協議中訂明。

當局又指，考慮到資助範圍複雜性和敏感性，有需要開設1個首長級丙級政務官職位來監督資助計劃，並為專責小組提供政策支援和整體督導，以推展過渡性房屋建議。