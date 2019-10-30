研資局倡增資助彈性等13建議　善用200億注資

研究資助局今(30日)公布研資局檢討(第二階段)工作小組的最終報告。有關工作小組作出13項建議，包括增加資助的彈性，如檢討研資局整個資助組合，善用政府注資的200億港元，以便為不同活動分配預算和重新衡量各項活動預算的比重，以及重新檢視把每年的優配研究金預算分配予不同學科小組的計算方程式等。

第二階段檢討旨在審視研資局的運作事宜，包括評審和監察程序的質素、小組/委員會成員之間的溝通方法、資助計劃的推行時間，以及防止利益衝突的安排。檢討研究政策及資助專責小組檢討報告曾提出其中一項建議，就現時三項協作研究資助計劃，包括協作研究金、卓越學科領域計劃，以及主題研究計劃將之合併為一。

專責小組建議取消資源只可作指定用途的限制，讓撥款在完全達到各項資助計劃原來的目的後，研資局可將剩餘的資源重行調配，以滿足研究基金範圍內其他資助計劃的需要。研資局會考慮就上述三項協作研究資助計劃進行檢討。

報告又提到，在研資局的研究預算中，大部分項目為優配研究金的小型研究項目，惟各方普遍認同現時的資助額太少。有建議認為，藉着降低建議書的成功比率，可增加資助額，但對於這個做法，不同學科各有其看法。最理想的做法是讓優配研究金各小組諮詢小組主席和本地學者，然後自行議決。研資局按照此做法，重新檢視優配研究金分配撥款給各學科小組的方程式，亦屬恰當。

大學教育資助委員會主席唐家成指，教資會接納報告，而政府已向研究基金注資的200億元，將有助研資局優化資助計劃的整體組合，並會盡快增加大學的研究撥款。