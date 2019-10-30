政Whats噏：立會月曆遲派發　日期仍唔啱

立法會喺本月中已經順利復會，往年喺復會前，立法會秘書處大約喺9月，已經會印好新一個立法年度嘅月曆，但今年度嘅月曆就到今日(30日)先至開始派發，即係足足遲咗成個月！

其實今次遲派月曆都唔關秘書處事，之前已經聽聞，自立法會大樓多次被衝擊後，政府遲遲未定出新立法年度嘅開始日期，搞到立法會印製月曆嘅工作都被拖延，呢個月曆喺復會後半個月，今日終於「隆重登場」，真係遲到好過無到。

按照近年做法，月曆一般會以10月份開始，到下一年嘅9月份結束，當中列明該立法年度嘅所有大會、政府幾時宣讀施政報告同財政預算案等日期。睇返今年嘅月曆，同樣係由今年10月至2020年9月，大會都係定喺星期三，而財政預算案就定咗係明年2月26日，之後嘅兩星期，即3月頭都無會開，未知係咪預計有部分議員要離港出席兩會。

值得一提嘅係，月曆仲有列出辯論施政報告致謝議案嘅日期係下月13日至15日，不過，由於內會仍未選出正、副主席，有關辯論已經延期，並會回復至為期兩日嘅立法會例行會議，依家未知道辯論會改到邊日，相信月曆呢個出錯，都係因為改唔切，真係計劃趕不上變化嘞！