修例風波：港大學生逼校長明晚對話　無回應將升級行動

反修例風波蔓延各大專院校，香港大學聯署小組今晚(30日)召開記者會，要求校長張翔展開對話，並發表譴責警暴聲明，記者會開始前，小組成員展出「沒有對話會，如何展示與學生同行的心？」的標語。小組發起人藍同學指，若明晚(31日)7時前，校長張翔仍未有任何回應，會將行動升級，號召港大師生11月1日前往校長辦公室要求直接對話。他引述問卷調查指，有96%受訪者支持行動升級，更有80%表明會參與升級行動。

發起人指，校長今日(30日)在出席一個會議後雖然有作一個小對話，但5分鐘後便離開，誠意不足，又指有人問張有多少港大生被捕時，張竟答錯。他反問張翔可於7月2日因立法會受衝擊而作譴責聲明，為何不能同時譴責警暴。

被問到明天會否出現衝擊行為，發起人指，聯署小組及本人不會阻止同學有其他行動。他呼籲張翔立即籌備對話，認為校方有充足的人力物力，要成立一個對話不是難事。小組成員明德格物(化名)指，校長有責任保護學生安全，正如家長保護子女，他透露，今日下午張翔出席的一個內部會議，是隨機抽取10多位學生出席，但未知具體內容。