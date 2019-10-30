燒焊搶火：九成皮膚燒傷　生存率低於百分之十

將軍澳一間生物柴油公司今午（30日）發生二級火警，2名工人燒傷，據知，其中一人全身更有9成皮膚燒傷。有急救科專科醫生指，如全身多達九成皮膚二級或三級燒傷，傷者生存率只少於百分之10。燒傷程度分三級，最輕的一級燒傷只限於表皮；二級燒傷則為真皮淺層和真皮深層燒傷。三級燒傷則最嚴重，傷及皮下脂肪、神經及毛囊組織，因神經受損不會感到疼痛，皮膚會變黑壞死，不能自行愈合，需透過植皮、換皮及種皮等手術治療，二級及三級燒傷均會有生命危險。

皮膚科專科醫生陳厚毅表示，相關燒傷治療需時以年計，由於嚴重燒傷者喪失皮膚保護，治療之初恐有敗血性休克、細菌感染等危機，或會造成生命危險，病人需要留在深切治療部或加護病房減低受感染機會，而醫護人員亦須持續觀察各種維生指數，包括身體電解質等水平，以確保傷者生命安全。另外，燒傷亦可能造成呼吸氣道受阻塞，傷者可能須插喉協助呼吸。

度過危險時期後，長遠亦須關心傷者能否恢復活動能力，包括注意關節的活動範圍，由於關節經燒焦會「變緊」，而燒傷造成的疤痕亦會影響手腳郁動，傷者需要接受大量物理治療以至職業治療，才能重過正常生活，至於心靈上的康復可能需時更久。