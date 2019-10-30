政Whats噏：蔣麗芸要特首鞠躬道歉　幫青年人消怨氣

政府提出建構對話平台，早前搞咗個對話會同市民交流。立法會議員蔣麗芸(Ann)就有樣學樣，噚日(29日)舉行青年聆聽會，引述與會嘅青年都話好擔心香港嘅未來，好驚2047年香港嘅高度自治會改變，有啲仲話擔心到徹夜難眠。政府官員管理不善、搞到香港「一鑊泡」，竟然冇人被問責下台，搞到青年人都好嬲，阿Ann話會將問題反映畀政府，要特首鞠躬道歉，幫青年人消怨氣！

阿Ann今日(30日)喺Facebook貼文，引述啲青年人喺聆聽會發表嘅意見。有啲青年人話對香港嘅前景感到不安，房價係咁升，公屋又供不應求，加上來港政策令香港人口不斷膨脹。佢哋建議調整每日來港人數，或者暫緩一段時間。

反修例嘅行動持續，有青年人話政府就5大訴求至今只回應1個，佢哋同意當中有啲訴求政府難以答允，但特區政府作為中央同市民嘅溝通橋樑，應該同中央解釋清楚，今次連場嘅示威行動係對港府施政不滿，同埋特區政府應盡快同中央商討雙普選嘅事。

當中有青年人指出，要釋除市民嘅怨氣，高官處理不善就需要問責下台，否則失咗問責嘅意義，亦有出席者批評官員態度傲慢，特首道歉態度欠缺誠意，應向港人深深鞠躬道歉；另有青年人話今年經濟負增長，特首同一眾高官應該帶頭減薪以表誠意。有青年人認為有官員能力不逮，亦唔聽民意，政府要改組，否則不滿情緒會繼續延續，難以收科。

問到特首使唔使鞠躬道歉？阿Ann就話：「要！我覺得有需要！」仲話喺事件平息少少之後，仲要問責相關官員。佢仲批評依家無論係房屋、醫療、教育嘅政策，樣樣都唔掂，需要嚟1次「施政大改革」！對於大家都擔憂嘅2047年問題，佢反而話唔需要太擔心喎，究竟點解呢？

阿Ann爆料話早前見過中央官員，傾偈講到2047年嘅問題，該名官員話相信就算過多100年，香港嘅制度都唔會變。而今次嘅聆聽會收到嘅意見，阿Ann都會整理後轉交畀特首，至於2047年嘅問題，佢就會要求特首向中央轉達，希望中央派官員同香港市民講番個情況，咁大家都可以消除疑慮，唔使再徹夜難眠啦！