修例風波：社會動盪　科技人才減申請來港

本港連月受到反修例示威衝突困擾，拖累經濟及各行各業。財經事務及庫務局局長劉怡翔昨日在立法會回應議員質詢時承認，近月事件確實影響到香港作為國際城市的形象，並蔓延到各行各業，但他死撐本港的制度優勢和核心競爭力仍穩固，金融體系各範疇運作有序，未見有大量人才流失，待局勢平息後仍可匯聚人才。事實上，近期混亂局勢已令科技人才入境申請數目減少。

劉表示，社會事件進一步影響投資和消費氣氛，令經濟形勢雪上加霜，訪港旅客下跌，第三季經濟將步入技術性衰退，強調要全社會遏止暴力才能治本。但他指近期市況波動下，香港股票和衍生工具的市場交易和結算業務仍有秩序運作，政府和金融監管機構將定期進行壓力測試，密切溝通最新情況。

不過，創新及科技局局長楊偉雄昨指，近月社會動盪影響人才入境意欲，近月的「科技人才入境計劃」申請數目有減少迹象，但博士專才庫和研究生計劃的申請人數有增加。他又指，截至九月底，創新科技署共接獲和批出二百九十一宗配額申請，入境處收到九十九個相關的工作簽證或入境許可申請，其中已批出八十六個、九個已被申請人撤回、四個仍在處理中，獲批來港的人才分別來自內地、台灣、美國、南韓和馬來西亞。

楊又指，截至九月底，人才清單中的數據科學家及網絡安全專家、創新及科技專家、金融科技專才共有三十宗申請符合資格，其中廿五宗已獲分配名額，另外五宗正在處理中；而已獲分配名額的個案，申請人分別來自內地、加拿大、澳洲和英國。