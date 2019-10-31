東方日報A1：暴亂未平旅業衰落　聖誕仲大鑊　

反修例示威引發連場暴力衝突，首當其衝的旅遊業已陷入前所未見的寒冬！本月上半月，訪港旅客量較去年同期銳減了一半，十‧一長假期間，內地入境團數量更按年大跌八成。傳統旅遊旺季的聖誕檔期將至，但業界普遍看淡市道，預料單是長線旅行團數量便至少減兩成，短線團數量銳減情況更難以估計，慘淡情況恐蔓延至新年假期。香港旅遊業議會總幹事陳張樂怡亦嘆景氣差，直呼業界「真係好難捱」，現時情況已「慘過沙士」、「嚴峻過金融風暴」！

政府昨公布，十月份上半個月的訪港客量較去年同期大減五成，八月份零售表現下跌兩成半。十月向來是旅遊及消費旺季，但今年受到示威者頻繁縱火、堵路影響，加上仍有多個國家及地區對國民發出到香港旅遊的警示或告誡，令十月上半月本港旅遊業大吹淡風，旅遊發展局昨日亦坦言，由於多國對香港的旅遊警示仍未取消，該局現時在海外的推廣亦要作調整及低調，如只在社交媒體上宣傳。

旅遊界立法會議員姚思榮指出，本月內地入境旅行團每日僅有十至二十團，按年下跌八成，來港商務旅客亦下跌一成。姚稱，雖然現時反修例示威的規模比之前較小，但衝突不時仍在多區發生，旅客仍然擔心香港的治安問題。他更指，即使示威活動完全停止，旅客亦需要時間觀望，故聖誕節訪港旅客量難望迅速改善，今年勢比去年遜色。

陳張樂怡亦對業界的聖誕節市道感悲觀，她指長線旅行團多在十月底已落訂，但業界反映，今年預訂情況一般，上月長線旅行團數目已下跌兩成，至今無改善，相信聖誕節至少亦下跌兩成，更恐淡靜情況會持續到新年。她指該會正籌備政府推出的紓困措施，按人頭數目資助旅行社，料會在下月內推出，並必會涵蓋聖誕及新年等假期旺季，「希望幫到少少」。她強調，業界慘淡情況屬前所未有，已比「沙士」及金融風暴時期更嚴峻：「真係好難捱，最慘係未見到曙光。」

香港專業導遊總工會主席余莉華則稱，以往十‧一假期，最高峰時每日能有四百多團內地入境旅行團，近期每日只有十團左右，「乜都停晒，冇晒團」。她指，本港約有六千名註冊導遊，其中三分之一人已因「無工開」而要暫時轉行做兼職，如保安及保險業等，餘下三分之二人工作亦基本停頓。她要求政府盡快止暴制亂，並響應業界呼籲，推出「香港人遊香港」計劃，支援導遊帶港人認識本地文化等，為業界另覓出路。

另外，旅遊業慘況牽連至飲食業，屹立上環一百年的老字號「蛇王芬」，其第四代主理人吳煋姿表示，近月外地客跌三成，生意額亦下跌三成半，在發生激烈衝突的日子裏，生意更一度急跌五至六成。她稱現時參與旅發局的推廣活動，將與旅遊平台合作提供優惠，盼可提升客量，增兩成生意。

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