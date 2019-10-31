新界東北首階段收地　逾150戶不符安置資格

拖延逾10年的新界東北發展終展開第一階段收地，逾520個受影響的住戶須於明年上半年至2022年下半年遷出。發展局表示，現有超過150個住戶不符合安置資格，但死線過後他們亦須離場。有未符上樓資格的住戶斥當局行事「鐵板一塊」，希望當局在配房上酌情安排。

古洞北及粉嶺北新發展區第一階段工程，於5月獲立法會財委會批出撥款，第3季展開收地、地盤平整和基礎設施工程。發展局指，截至9月底，第一階段工程範圍內，地政總署已向超過520個住戶作資格核實，其中超過210個合資格住戶已獲房委會及房協編配安置單位，正處理約140個安置申請，其餘超過150個住戶不符合安置資格，包括擁有本港住宅物業、相關構築物屬違法搭建或屬現有公屋租戶等。

當局指，發展計劃的餘下階段建造工程預計2024年展開，以達成在2031年完成興建所有新發展區基礎設施目標。由於餘下階段工程的詳細設計料於2023年大致完成，故相關受影響住戶須於2023年或以後遷出。

林女士一家3口居於古洞村一間非住用寮屋逾25年，其子已經分戶，近日兒子獲房協安排入住寶石湖邨，惟林女士因丈夫有物業而被指不合資格安排上公屋。林指其夫所涉物業實際由夫家其他家人居住，他們雖向當局反映情況仍不果，林指，若自己與丈夫不獲配房，勢無家可歸「只能瞓街」。本身有腦瘤及雙膝退化等病痛的林已情緒低落，甚至曾打算自尋短見，斥當局不近人情，過於官僚。