木工藝傳承和回收再造　讓不同世代建造快樂

建造業手藝需要傳承才得以保留，亦有不少回收物料可再活化創造。建造業零碳天地下月將舉辦3場「活化‧傳承藝術工作坊」，其中在30日舉行的「木人巷」工作坊，由香港建造學院導師教授榫卯可連結構件的木工手藝，參加者可親手打造一件實用的木板櫈。

建造業零碳天地由建造業議會及政府合作開發的建築，今次活動是響應建造業年度盛事「築月2019」今年主題「活化‧傳承」，將介紹建造業最新發展及聯繫社會各界人士，年輕市民參與對活化建造業起關鍵作用，而新與舊的和諧融合亦很重要，建造業議會希望透過「建造快樂」的目標，連結不同世代，一同探索建造業的樂趣。

「木人巷」工作坊只限12歲或以上人士報名參加，費用全免。在下月16日舉行的聖誕音樂製作工作坊則歡迎8歲或以上人士參加，專業唱片騎師會教授入門混音技巧，利用傳統聖誕音樂讓參加者自創全新版本，使傳統音樂以全新面貌傳承下去。

至於下月17日舉行的聖誕飾物工作坊，則歡4歲或以上人士參加，創意工作導師會教授利用日常生活小物循環再用為聖誕飾物，分別利用酒瓶塞製作小聖誕樹、用襪子製成小雪人，將手作絲帶紮成聖誕花環，以及造手作聖誕搖鼓等。