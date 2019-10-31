美研究：全球2億人家園本世紀末將被淹沒　香港屬高危

美國非牟利科學新聞機構Climate Central周二（29日）發表報告，指出全球海平線將在2100年前，上升0.6米至2.1米以上，受威脅人口及範圍均為此前預計的3倍。至2050年，全球3億人居住的土地每年將至少經歷1次嚴重水災；到了2100年，全球2億人的家園將永久坐落在高潮線以下，香港和上海均為高危城市。

報告基於人工智能技術和數據得出結果，指出沿海城市若沒有足夠的海岸保護，或將面臨被完全吞沒的可能。另外，全球約7成受年度或長期水浸影響的人口，均集中在8個包括中國、印度、越南和日本等的亞洲國家；其中上海、天津和香港是尤為高危的中國城市。其他受威脅城市包括越南海內、孟加拉達卡和印度加爾各答。

除了亞洲以外，另外19個包括英國和巴西的國家亦將在2100年前，有土地永久陷於高潮線以下。報告警告全球的沿海城市必須為此作好準備，發表報告的機構行政總裁斯特勞斯（Benjamin Strauss）指，受威脅人口的規模比他們預料的更加龐大，呼籲該些地區立即採取措施避免經濟和人道災難；報告已刊登於期刊《自然通訊》。