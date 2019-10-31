探射燈：路面不平致受傷　可向擁有人索償

將軍澳警署附近疑因社會活動致路磚不平，保險業界人士指地面擁有人須妥善處理或提示途人。

行人路路磚不平，導致市民絆到受傷，可如何追討？保險業界人士指，即使路磚不平由社會活動引起，但地面擁有人仍須妥善處理或提示路面不平的情況，受傷市民可向擁有人追討賠償。

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄指，如路磚屬私人擁有，受傷市民可透過第三者保險獲得賠償。而如路磚屬政府擁有，政府亦須承擔因為未有妥善處理路面不平而導致他人受傷的責任，受傷市民可向政府相關部門索償。羅指，路磚被破壞後，擁有人須盡快修補或提示路人，「啲磚爛咗嘅原因並唔影響索償，主要係睇擁有人有冇盡快處理。」

羅又指，市民一旦受傷後，須提供意外證明作索償之用，「要即時報警備案，同意外發生當下，要叫救護車，拎埋醫生報告去索償。」他提醒，如受傷市民正在工作或已購個人保單，可透過勞工保險或意外保險索償。

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