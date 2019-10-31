探射燈：路磚重鋪勁巖巉　行人戟親骨都散

多區行人路路磚凹凸不平，有市民在銅鑼灣行街時，誤踏路磚縫隙，前腳掌蹠骨骨裂。示威區更陷阱重重，路磚撬起後，疑因重鋪及「喞膠水」倉促馬虎，有主婦險跣倒，長者一步一驚心。地區人士屢接相關投訴，批評「執手尾」的路政署為求盡快恢復正常，監督工程未必做足，行人最終受害。

郭小姐日前途經銅鑼灣駱克道與景隆街交界時，不慎踩中凹凸不平的路磚，翌日腳趾紅腫及劇痛，骨科專科醫生證實其左腳第五節蹠骨骨裂，並轉介到醫院打石膏。她坦言單計診金和住院已花費約9000港元，未來估計醫療費高達數萬元。該路段人來人往，但路磚之間卻有多條裂縫，部分路磚鬆脫，附近開店的李先生指，行人路面是數年前擴闊工程重新鋪設，但因使用率高，日久失修，擔心絆倒行經的長者；年輕的楊小姐表示行經時亦險被絆倒。

多區行人路路磚「巖巖巉巉」，在元朗鳳琴街一帶，一條行人路有至少3處凹陷；深水埗汝州街部分路磚亦凹凸不平。示威區近日亦不時有路磚被撬起，恐淪行人陷阱。在柴灣居住的江太早前途經柴灣道柴灣市政大廈外行人路時，就險被跣到，她懷疑該路段早前被撬磚，重鋪路磚時，只在路磚下鋪沙，再在路磚之間的罅隙填封膠水，但疑因手工粗糙，部分膠水上表面留有沙，更擔心長者易生意外。

部分示威區則索性改鋪石屎，如將軍澳警署外的部分行人路；立法會綜合大樓附近的夏愨道路磚縫隙有膠水漬，部分改鋪石屎。前立法會議員王國興表示，不時接獲街坊反映路磚不平，他指除涉及工程質素外，日常落雨致水土流失及樹根生長等，都可以令路磚凸起，擔心近日示威活動中，有示威者經常撬起路磚，令行人路毀爛不堪，「執手尾」的路政署對鋪路工程監督不足，影響行人安全。

立法會議員陳恒鑌指，現時路政署處理路磚問題時十分被動，往往接到市民投訴或出意外時才派人處理，建議當局主動巡查各區路磚，發現問題時及早更換。

路政署發言人表示，由6月至今共收到1100多宗關於行人路路磚不平、鬆脫、出現破損或被拆走的投訴，以及10多宗關於路磚重鋪或加固工程的投訴。截至10月28日，共有超過2900平方米的行人路路磚被拆走，該署會安排承建商以混凝土臨時填補或重鋪路磚，現時大部分已完成。

----------------------

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！

立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！