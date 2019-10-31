修例風波：港鐵今晚11時收車　太子站及中環站提早關閉

港鐵今日(31日)清晨表示，雖然多項被破壞的設施仍有待復修，但經港鐵維修人員的努力，設施的復修進度有所改善，而與相關政府部門進行風險評估後，考慮到今天的風險狀況，列車服務將作以下調整：

- 港鐵各線(機場快綫除外)、輕鐵及港鐵巴士服務將於晚上11時結束

- 由下午2時起太子站臨時關閉，列車將不停太子站

- 由晚上9時起中環站臨時關閉，列車將不停中環站

港鐵會繼續評估風險狀況，並有可能因應風險增加或再有鐵路設施被破壞而縮短服務時間。同樣地基於安全考慮，個別車站或出入口亦可能隨時關閉，而未能預早通知。

機場快綫：

- 機場快綫自頭班車起，提供來往香港站、九龍站、青衣站、機場站及博覽館站的列車服務。

- 因應機管局及政府要求，晚上9時起至尾班車，機場快綫只提供九龍站至機場站來回服務，不停香港站、青衣站及博覽館站。

- 港鐵職員聯同機管局人員將於九龍站檢查乘客的機票及旅遊證件。

- 香港站市區預辦登機服務晚上8時起暫停，九龍站市區預辦登機服務正常，截止時間為航班起飛前90分鐘。