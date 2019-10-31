Dr.東：歐洲更新治療指引　增用藥減患者痛楚

本港有一成人口患膝關節炎，止痛藥是常用紓緩退化性關節炎的藥物，不過，美國醫學會期刊(JAMA)年初發表一研究指止痛藥對緩解退化性關節炎並無顯著及長期效果，並證實結晶型硫酸鹽葡萄糖胺可改善臨床症狀及關節結構。歐洲骨質疏鬆症和骨關節炎臨床經濟學會(ESCEO)今年4月已更新治療指引，強烈建議結晶型硫酸鹽葡萄糖胺作為膝關節炎的一線治療藥物，且不鼓勵使用其他成份配方的葡萄糖胺。本港方面，相關藥物暫不在醫院管理局藥物名冊中，醫管局表示，硫酸鹽葡萄糖胺屬於非毒藥類別，病人如有需要可於社區藥店自行購買。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明贊成歐洲的最新指引，因為止痛藥是「治標不治本」的藥物，只能紓緩痛楚，但結晶型硫酸鹽葡萄糖胺則能減慢膝關節的惡化。不過，崔提醒，市面上充斥著林林總總的葡萄糖胺保健品，本港目前只有一種結晶型的葡萄糖胺獲得專利而在港銷售，至於其他類型的葡萄糖胺則未有足夠證據證明服用後有顯著效果，呼籲市民小心購買，亦建議消委會為各類葡萄糖胺進行測試比較當中成效。

意大利Milano Bicocca 醫學大學臨床藥理學教授Lucio C.Rovati解釋，退化性關節炎是一種慢性且持續進展的疾病，大多數藥物僅比較12至24周的短期療效，並未有長期療效研究。他聯同一群研究學者早前進行長期研究，整合分析超過2萬多名患者使用的現有33種藥物，證實市民常用的止痛藥，如乙醯胺酚、軟骨素等，對於緩解退化性關節炎並無顯著及長期效果，僅有結晶型的葡萄糖胺可改善臨床症狀。加拿大蒙特利爾大學教授Jean-Pierre Pelletier亦稱，歐洲的指引針對15項治療退化性關節炎藥物評估其療效，觀察到常用的止痛藥和非類固醇消炎藥，當中的副作用有上升趨勢，今年決定將止痛藥與結晶型的葡萄糖胺進行「角色轉換」，鼓勵後者成為第一線治療藥物。