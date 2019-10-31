Dr.東：港一成人口患退化性關節炎　嚴重需換關節　

退化性關節炎不是長者的專利，運動受傷、體重超標、基因遺傳等都是骨關節炎高危患者！香港亦有一成人口患骨關節炎，人口結構相似的台灣，亦大約每6人有1人承受關節疼痛之苦。面對日益增長的退化性關節炎患者，歐洲今年出招，更新用藥指引，台灣方面，則鼓勵患者先採用保守的藥物治療方法控制病情，嚴重者考慮進行手術。

本港醫院管理局表示，目前沒有備存退化性膝關節炎患者數字，醫生會因應病人的臨床情況和運作指引，為患有退化性膝關節炎患者處方適當的藥物。

台灣衛生福利部國民保健署的統計，現時有約350萬台灣人有膝關節疼痛，由2017年求醫次數計算，骨關節病症高居第17名，住院費用更擠入當地醫療開支前10名，同年的膝關節炎而就醫的人數為83.7萬人，對上一年即2016年僅有79萬就醫者。

高雄市立大同醫院骨科主任陳崇桓表示，關節炎持續惡化下，不少病人只能選擇置換人工關節，去年台灣有超過2.7萬宗進行人工膝關節手術，人工關節的壽命可達10至15年，但換關節的建議只適用於嚴重程度的患者，病情若屬輕至中度，或病人屬中壯年者，太早置換人工關節，日後恐需再次置換，臨床上還是用藥物治療控制病情較佳。

他談到歐洲更新用藥指引提及的結晶型硫酸鹽葡萄糖胺，指該藥基本上沒有明顯副作用，每天只需服用2.75至1.5克，對身體不會構成不良反應。除了能改善膝關節炎退化問題，亦能減少門診求醫次數以及置換人工關節的機會。

熱愛運動的台灣藝人梁佑南曾因泰拳運動而受傷，膝蓋變得軟弱無力，痛楚連續兩個月，看中醫及推拿都無效，後來才被發現右邊膝蓋軟骨出現磨損，醫生告知是膝關節退化，梁驚訝地說:「我才49歲，退化性關節炎不是阿公阿婆才有嗎?」後來經醫生建議下使用結晶型硫酸鹽葡萄糖胺，她感覺關節退化有所改善。

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