修例風波：中銀圍鋼板自保被指非法佔路　學者批地署本末倒置

反對修訂《逃犯條例》示威者針對破壞多家具中資或撐警背景的商舖，部分遭破壞商舖事後以鋼板圍封舖面自保，但其中一家圍板的中國銀行元朗分行，日前遭地政總署發信指其非法佔用行人路，要求拆板。學者批評地政總署本末倒置，關心行人路被佔，卻不顧銀行職員及客戶的人命安全。

地政總署回覆傳媒查詢時指，署方收到有人投訴涉事中銀分行以圍板佔用道路，經調查後確定有相關情況，圍板佔據行人路的範圍較大，故採取執法行動，要求該分行於一個月內拆板。然而，署方收到相關商戶反映，指有保安需要圍板保護店舖，故署方決定暫緩執法，但要求盡量將圍板移後，減少阻路。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評，地政總署本末倒置，未有考慮到商戶圍鋼板是保護職員、顧客及財物安全，反而只着眼於行人路被佔用多少面積，「平常裝修啲人都霸咗成條路幾個星期，又唔見你執法？反而依家關心啲死物，人命又唔見你緊張。」他認為，現時屬非常時期，地政總署應該彈性執法，而非墨守成規，「你叫佢拆板，之後有咩人命財物損失係咪地政總署負責？」