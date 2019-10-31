自殺男挾持他人求警槍自轟　今認兩罪還押候懲

男子與家人爭執後離家，並因欠債而想自殺，雖身有𠝹刀，但他相信手槍是「最快捷有效」的自殺方式，遂走到停車場天台，以身上𠝹刀挾持一名素不相識的陌生人，並要求對方報警，及協助他要求警方給予手槍以自殺。事件擾攘數小時後，無業漢終被勸服放下𠝹刀及被捕，他今(31日)於區院承認非法禁錮及公眾地方管有攻擊性武器罪，還押至下月21日量刑，期間待索閱其心理及背景報告。

案情指，39歲被告羅震鳴與梁姓事主並不認識，梁在今年7月13日凌晨下班後，買了啤酒，獨自到屯門一商場停車場天台喝酒。至清晨4時許，抬頭突然見被告以刀指着他而感害怕。被告指不會傷害梁，着梁坐下，表示想梁協助要求警方給予手槍自殺。

被告以刀架着梁的頸項，要求梁以手機報警，梁照做，向報案中心表示被劫持為人質，要求一名女警到場，被告期間亦「插口」向對方重複梁的要求。數分鐘後，被告指示梁再報警，要求警方派員談判。

警員於5時半到達，與被告開始談判，被告向一名警長提出給予手槍以交換人質，警長拒絕。談判約2小時後，被告終被勸服放下𠝹刀，就在他欲拿飲料時被制服。梁獲釋後表示因害怕被告可能傷害自己，故沒有嘗試離開，及期間喝啤酒冷靜，亦不解為何會被選中。

被告在警誡時最初稱不想解釋，其後表示因負債而與家人關係轉差，案發前決定離家，並帶着當兼職工人時用的𠝹刀等。他感到很大壓力而想自殺，並認為用手槍自殺能最快死去，遂計劃以刀挾持他人，迫使警方交出手槍讓他自殺，在他觀察事主1小時後行動。