逾半港青想試短期海外就業　但憂經驗欠認受性

到海外闖一闖是不少青年的夢想，調查發現，有一半受訪本地青年想到海外短期就業，逾八成人認為有助擴闊國際視野、提升語言能力等，但逾四成受訪者擔心會錯過在港的事業發展機會，及工作經驗不獲香港僱主認同等。團體建議政府優化現行工作假期計劃。

香港青年協會青年研究中心9月訪問520名18至34歲在職或待業人士，51%受訪者有興趣到海外工作，45.4%沒有興趣，餘下稱不知道。青年無興趣外闖主要因不想離鄉別井、不想辭職及不想錯過在港的事業發展機會，亦擔心有語言及文化障礙。想到海外工作的人則想從事文職工作，佔12%，其次是創意和設計工作，及服務和旅遊業，各佔10%，只有3.5%想從事農場工作；多達七成受訪者認同外地覓工不易。

研究訪問20名曾經或正在海外就業6個月至2年的青年，普遍認為海外就業經驗對提升個人眼界及歷練有幫助，也能增強外語、社交及解難等就業能力，但以工作假期方式前往海外就業，從事不直接相關行業會被香港僱主質疑浪費時間及只吃喝玩樂，無助求職。

協會建議勞工處向公眾介紹工作假期計劃良好就業經驗個案，為參加者提供就業諮詢服務，協助他們出發前訂立目標及策略，改善僱主對計劃的印象。