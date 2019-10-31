禁蒙面法覆核案開審　原告質疑特首凌駕立法會

政府本月5日凌晨零時起實施俗稱《禁蒙面法》的《禁止蒙面規例》，24名泛民立法會議員隨即入稟高院申請司法覆核。案件今日(31日)由原訟庭法官林雲浩及周家明審理，代表申請人的大律師李志喜指近期兩件事或對法庭考慮判決時有幫助，其一是英國最高法院裁定首相約翰遜讓英國國會休會屬違法案，指最高法院認為司法不能干預政治決定並非必然，法庭必要時要為法治把關。其二是今晚萬聖節慶祝活動，法庭將見到實行一條未經討論而倉卒訂立的《禁蒙面法》會遇到甚麼困難。

針對《緊急法》，李志喜指條例與《基本法》條文有衝突，《緊急法》侵佔了《基本法》賦與立法會的立法權力，目前《緊急法》令特首有不受限制不受監察制衡的權力去制訂法例，甚至凌駕立法會，但又沒有覆核機制。《基本法》內已訂明處理目前狀況的機制，特首可要求立法會緊急處理立法程序，但今次反繞過《基本法》予立法會的權力而用《緊急法》去立法。

另外，理論上《緊急法》只屬特首附屬法例，但特首在《禁蒙面法》中訂立的最高刑罰為罰款1萬港元及監禁6個月，超過了本來《香港法例》中就附屬法例所規定罰款5000港元及監禁不超過6個月罰則，是附屬法例僭越正式法例的一例。