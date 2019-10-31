修例風波：鄭若驊得18分史上新低

醜聞纏身、被嘲為「避政司司長」的律政司司長鄭若驊，整體表現評分再創歷來新低，10月評分只得18分，較上月的19.4分進一步下挫1.4分，民望繼續「墊司底」！

中文大學香港亞太研究所公布10月份最新民意調查結果，顯示市民對特首、三位司長、政府表現評分，以至對特區政府的信任度，均有顯著跌幅。是次調查在10月22至28日晚上進行，成功訪問714位18歲或以上的市民。

特首林鄭月娥整體表現的平均評分，10月為25.5分，較9月份的評分下跌2.7分。至於3位司長的評分，政務司司長張建宗的平均評分為30.9分，較9月下跌1.2分；財政司司長陳茂波的平均評分為26.9分，較9月份下跌1.8分；而鄭若驊的評分為18分，亦較9月份下跌1.4分。

對特區政府表現的滿意度方面，10.4%的受訪市民表示滿意特區政府的表現，較9月低1.3個百分點；表示不滿意的有66.1%，較9月上升2.7個百分點，回答「普通／一半半」的則有22.7%。對特區政府的信任度方面，有16%的受訪市民表示信任香港特區政府；表示不信任的有55.7%，較9月上升2.5個百分點。

是次調查結果顯示，市民對特首林鄭月娥表現的評分，由3月起持續下跌，且與上月份比較跌幅顯著；而市民對特首、三位司長、政府表現評分，以至對特區政府的信任度，均顯著較去年同月份為低。