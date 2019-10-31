裁定紅磡站達安全水平　沙中線委員會涉越權中科或提覆核

沙中線紅磡站工程調查委員會今年初向政府提交中期報告，裁定該站工程達到安全水平。負責為該站月台灌注石屎的分判商中科興業表示，委員會就沙中線紅磡站工程安全作裁決，可能涉嫌超越職權範圍，中科將提呈司法覆核，又計劃明年3月前發表「民間調查報告」，與委員會的「最終報告」打對台。

中科興業董事總經理潘焯鴻接受東網訪問時批評，沙中線紅磡站工程調查委員會至今仍未撤查事件真相，例如工程涉及共38萬粒螺絲帽，但委員會只集中調查當中4.2萬粒螺絲帽的情況，其餘螺絲帽去向、情況卻未有深入了解。

潘表示，委員會今年初提交的中期報告內提及需就工程結構是否安全作出裁決，並最終裁定工程達安全水平，然而政府成立委員會時所訂的職權範圍，並未包括要求委員會裁定工程是否安全。因此，他質疑委員會已超出職權範圍。

潘焯鴻稱，考慮未來一至兩星期召開記者會，交代未來會進行的「抗爭四部曲」。首先就委員會涉嫌超出職權範圍一事申請司法覆核；並於委員會最遲明年3月底提交「最終報告」之前，搶先發表「民間調查報告」，方便公眾比較委員會的「最終報告」有何遺漏之處。待政府公布「最終報告」後，中科亦會就報告內可能出現的問題再次申請司法覆核，而中科亦會成立一間非牟利機構繼續跟進事件，機構初步計劃名叫「中科監察」，可能會發起眾籌來應付營運開支。

翻查資料，委員會獲特首及行政會議批准的職權範圍，針對紅磡站擴建部分的連續牆及月台層板建造工程方面，包括調查其紮鐵工程的事實和情況；並調查引起公眾安全方面關注的任何其他工程的事實和情況；並查明該工程是否按合約進行，若非按合約進行則需查明箇中原因及是否已採取糾正措施；以及建議適當措施，以促進公眾安全和保證工程的質量。

然而，委員會提交的中期報告內提及其有兩項權責，包括調查連續牆及月台層板建造工程的事實和情況，以裁定相關工程是否穩妥，日後是否可供公眾安全使用；又包括調查工程是否按合約規定進行，有關各方在施工方面是否已履行本身責任。