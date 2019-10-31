石棺案第三被告稱立志當警察　形容被洗腦犯案

荃灣工廈石棺藏屍案，控方今午(31日)繼續於高院播放第三被告張善恒的錄影口供。張在錄影尾聲，突然語帶哽咽向警方表示想懺悔，稱自己本來立志當警察，但認識另外2名被告後，猶如被人洗腦一般，為了家境更富裕及受金錢蒙蔽，做出犯法的事。

張向警方表示，他過往未做過真正犯法的事，但認識首被告曾祥欣及次被告劉錫豪後，二人離間他與母親關係，即使是農曆新年等大時大節，亦不准他與家人聯絡，自此他與母親相見機會微乎其微，他一日三餐由曾祥欣「包養」，做曾的跑腿。二人唆擺他說：「你同屋企人一齊，搞到自己無發圍，屋企人教你忠忠直直終須乞食，賺錢要放膽啲，咁先有所作為。」

張指，他受到曾祥欣慫恿而向財務公司借錢，因而欠下十多萬港元債務，為免連累母親幫他還債，他對曾及劉二人言聽計從，希望從他們身上取回些少錢「打平所有事」。二人游說他做犯法事，說「好多人Support(支持)你㗎，唔會有事，做啦，你坐喺側邊無事嘅，又有錢分。」

張回想案發一刻，他猶如「黐咗線」般向死者落手，「如果我唔係箍住張萬里(死者)，而係推開劉錫豪，呢件事可能當做一個玩笑快啲結束，唔會搞到依家咁大件事，我仲要幫佢哋處理屍體，蠢到跟佢哋去台灣，佢哋講乜我都照做，好戇居囉！」。警員問他是否願意配合警方進行案件重組，他一口答應，並說：「我想畀所有人、死者家屬有個交代。」