2066年逾85歲長者達77萬　政府研法加快建安老院

勞工及福利局局長羅致光今(31日)在「構建長者友善城市」研討會指出，香港面對高齡人口挑戰比其他地區嚴峻，高齡長者人數增長更迅速。據政府統計處於2017年估算，85歲以上的人口在2041年達到52萬，是2016年的3倍，至2066年更增至77萬，即2016年的4.4倍。因此社會需要更多的安老設施，「組裝合成」建築法可縮短安老院的建築期，應付需求。

按照現時對資助安老院需求率來推算，目前至2058年的40年間，香港需增加1200間資助安老院，但不包括正輪候的4.3萬人所需的額外宿位。羅認為興建一間資助安老院最快要7至10多年，加上土地及人手不足，達到此目標屬遙不可及。

羅指出，去年施政報告提議建造業以「創新」方針增加建造生產力，其中「組裝合成」建築法是可行的「創新」例子，既快捷及可加強監管，提高質量保證，及改善工地安全及減少對環境的影響。以安老設施為例，承建商可把已配置了6張床、6個櫃和浴室等的標準護老院大房，整個搬運至工地，「砌好就用得」，大大縮短建築期，在香港應廣泛採用。