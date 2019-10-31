澳門9月參團旅客按年大跌35.7%　入口貨值微降0.1%

根據澳門旅遊局數字，9月到澳門的參團旅客數目持續下降，按年顯著下跌35.7%至44.8萬人次。除來自馬來西亞的團客錄得升幅外，其他國家或地區平均同比下跌；中國大陸(32.3萬人次)、南韓(3.2萬人次)、香港(6600人次)及台灣的團客(5.8萬人次)分別減少39.8%、37.6%、29.9%及3.0%。首三季參團旅客共679.7萬人次，升幅收窄至4.5%。

9月酒店及公寓住客有111.8萬人次，同比增加2%，平均入住率為84.6%，按年下跌2.1個百分點。首三季酒店及公寓住客共1054.5萬人次，同比上升1.7%；平均入住率升0.4個百分點至90.8%，平均留宿時間維持在1.5晚。

另外，統計暨普查局公布對外商品貿易資料顯示，1月至9月對外商品貿易總額達734.7億澳門元，較去年同期減少1.7%。而9月入口貨值按年微跌0.1%至75.5億澳門元，當中小客車及電單車下跌25.2%；金飾跌幅為7.8%；進口建築材料貨值則按年上升47.8%；期內出口貨值10.2億澳門元，按年上升9.2%；貨物貿易逆差65.3億澳門元。