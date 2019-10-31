九龍東聯網增聘30醫生　泌尿科精神科加門診名額

九龍東醫院聯網多個專科門診輪候時間冠絕全港，當中眼科輪候時間最長，穩定新症平均輪候3年。聯網今(31日)公布2019/20周年工作計劃，加強多個專科門診服務，並增聘30名醫生人手。九龍東醫院聯網總監譚錦添承認，該聯網今年上半年醫生人手流失率較高，達6%至7%，包括眼科，但已聘用新人手填補空缺。他指九龍東人口較多，長者人口佔一定比例，對部分專科需求較高，如眼科白內障手術等，冀擴充人手後可改善問題。

該聯網新一年度工作計劃包括整體將增加86張病床，當中聯合醫院增加36張急症內科病床，整個聯網現有2800張病床。該聯網亦重點加強泌尿科及精神科專科門診診症名額合共450就診人次，整體亦會增加2750個普通科門診診症名額。聯網亦成立跨專業紓緩治療會診團隊，為220名紓緩治療病人提供服務。此外，聯網會將腫瘤科服務擴展至將軍澳醫院，額外提供660個日間化療服務人次。

將軍澳醫院今年亦重點增設新的日間手術中心，新增每周12個日間手術節數，相等於1000個手術；中心亦會增加10張日間病床。新日間手術中心的病床只提供予日間手術病人，免卻以往與住院病人混合使用病房的擠迫問題。譚錦添表示，將軍澳醫院每年服務2000個日間手術人次，涵蓋多個專科，他相信增強服務後，專科的日間手術輪候時間有望改善。該院亦會設立新的復康中心，額外提供870個日間復康服務就診人次。