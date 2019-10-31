女子蘭桂坊喝醉被「檢屍」　運輸工認強姦候懲

蘭桂坊醉娃被運輸工人「檢屍」後，帶往運輸工住所內強姦，後無力回家，需致電前夫求救，事後運輸工被捕。被告今(31日)在高等法院承認一項強姦罪。法官將案件押後至11月22日，以便索取女事主的創傷報告，被告須還押候懲。

30歲的被告黃曉昇曾有過販毒、企圖搶劫、襲警和拒捕等案底。控罪指，他於2017年10月22日，在葵馥苑安葵閣一單位內強姦女子X。案情透露，當日凌晨2時，X與友人結伴到蘭桂坊的一間酒吧內消遣，X喝得酩酊大醉時，被2名男子扶離酒吧，並與其中1名陌生男子登上的士，而該人正是被告。被告把X帶返居所後，不理會X正嘔吐，強行脫去她下身衣物，以手指觸摸X的陰戶。X嘗試推開被告，並大喊停止，惟欲吐的感覺使X無力阻止被告。後被告強行與X進行2次性交，並在X體內射精。

X至中午才離開被告居所，惟身體不適使她躺在大廈走廊上，X只好致電其前夫，拜託他來接送自己離開。前夫抵達後，X把遭性侵一事和盤托出，並報警處理及到醫院作檢查。翌日，被告遭拘捕，警誡下保持緘默。

警方錄影會面下，被告招認與X發生性行為，他稱離開酒吧後本打算送X回家，因未能知道X的住址，才把她接返家中。X躺在床上後，被告親吻X，而X亦擁抱他。被告相信X當時存有意識，因她能脫去其衣服及胸罩。又指第2次性交前，他們互相觸摸對方身體，X更主動打開雙腿。被告強調當時X沒有拒絕與他性交，並認為是你情我願。事後經檢測，X私處殘留的精液與被告的DNA脗合。