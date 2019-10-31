蒙面賊潛皮革店爆竊　掠逾8萬元手錶及古董相機

深水埗大南街189號地下一間售賣皮革商品的店舖，今日(31日)早上10時許，姓黃(33歲)男負責人返店準備開舖時，赫然發現店內一個約6呎乘2呎的玻璃櫃被人用硬物扑爆，櫃內物品不翼而飛，後門的鎖頭及通風氣窗被撬毀，店內多個閉路電視的電線被人拔走，懷疑遭賊人潛入爆竊，遂報警求助。警員接報到場，經負責人點算後，證實損失27隻手錶及2部菲林相機，總值約8.8萬港元。警方經初步調查後，案件列作爆竊，交由深水埗警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。

據黃先生表示，店舖開業逾6年，主要售賣手工製皮革用品及手錶，約1年多前搬至現址，過往未曾遇竊。他指，有街坊稱其店舖曾於今早5時許響起警報，持續約1小時。雖然店內多個「天眼」電線被拔走，幸仍有漏網之魚，黃翻查錄影片段後，發現一名約1.7至1.8米高、身穿長衫長褲、戴口罩及鴨舌帽的男子，疑將後門鎖頭鋸毀後，透過通風氣窗進入店舖，繼而用錘仔扑爆該玻璃櫃爆竊，整個犯案過程不足2分鐘。

黃續稱，被偷走的其中2隻錶，每隻售價9,800港元，其餘25隻手錶平均每隻約值2千港元；而2部菲林相機於80年代生產，為他的私人收藏品，他直言是「無價品，估計唔到價值」。由於店內其他物品及收銀櫃枱完好無缺，相信賊人曾到店「踩線」，日後將會加強店舖保安措施。