修例風波：學者指港經濟收縮幅度不及08年　但未看到出路

在第3季的跌幅擴大至3.2%，即連續兩季錄得按季負增長。

受到逾4個月的修例風波影響，多個行業受到嚴重衝擊，經濟陷入「寒冬」。政府統計處公布，據預先估計數字，香港2019年第3季本地生產總值(GDP)較上年同期實質下跌2.9%。在第3季的跌幅擴大至3.2%，即連續兩季錄得按季負增長，顯示香港經濟正式陷入技術性衰退。嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所高級研究員何濼生表示，本次經濟收縮「唔會好似2008年跌得咁深，但暫時睇唔到出路」。

香港經濟收縮，有人認為，部分原因是中美貿易戰，以及中國經濟放緩所致，但陳氏卻不認同，因為「中國有6.1%增長，美國有2%增長，照正常香港不會太差」。

他指，本次衰退，主要由香港街頭混亂的情況所致，這需要政治上來解決，而主要解決方法涉及修改基本法，這並非香港政府可以控制。

樓市雖然在施政報告之後出現小陽春，但他料只是短期的反彈，因為不少人「都擔心自己份工，變成有人開始推遲置業決定」。

雖然整體經濟轉壞，但何認為部分板塊未至於太差，例如金融業，「因為美國股市創新高，而且在中美貿易戰之下，不少美國上市公司都聲稱會計劃回香港上市。」另外，他亦指，貿易戰始終會有緩和的時候，屆時香港經濟又會稍為恢復。