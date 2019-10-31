政Whats噏：形容示威者「曱甴」　消防處二哥言論惹火

消防處嘅工作本來係救火，點知今次就惹火，話說二哥梁偉雄前日(29日)係一個內部講座中，用曱甴嚟形容反修例示威者，仲話班曱甴會影響同事做嘢，又提醒同事出街要小心，「因為街有好多曱甴唔安全，你影佢哋，佢哋會打你」。

梁言論一出，立即惹來前線人員反感，擔心會影響消防員形象。立法會議員林卓廷亦話，對梁發表仇恨言論表示震驚及不安，認為消防處嘅宗旨係救急扶危，拯救生命，但高層卻發表言論，將示威者非人化，當佢哋係昆蟲，質疑是否呼籲消防員不去救示威者。

林稱，梁嘅言論影響消防良好公眾形象，影衰盡忠職守的消防和救護員，已去信公務員事務局局長羅致光，副本給消防處處長，要求對梁作紀律調查，並把調查結果公布公眾。

消防處回覆東網表示，梁偉雄當日到消防及救護學院與同事進行座談，期間談及在近日社會的聚眾事件中，有部分人的違法行為，嚴重破壞法治和社會安寧，梁確認他曾用「曱甴」來形容「這些罔顧法紀的暴徒」，惟該座談會為部門內部的意見交流活動，內容並不對外公開。